Притула розповів, коли реєструватиме свою партію

Колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула планує 2022 року зареєструвати очолювану ним нову політичну партію.

Джерело: Притула в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно".

Деталі: При цьому, за словами Притули, назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, наприклад, "При Притулі".

"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – пообіцяв він.

Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

Що передувало: 28 вересня Притула повідомив, що працює над створенням власної політичної партії.

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