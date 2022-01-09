Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Притула розповів, коли реєструватиме свою партію

Неділя, 9 січня 2022, 20:33
фото Радіо Свобода

Колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула планує 2022 року зареєструвати очолювану ним нову політичну партію.

Джерело: Притула в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно".

Деталі: При цьому, за словами Притули, назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, наприклад, "При Притулі".

"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – пообіцяв він.

Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

Що передувало: 28 вересня Притула повідомив, що працює над створенням власної політичної партії.

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Сергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова

Передісторія:

Теми: Сергій Притула партії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні

У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії

Новини 10 січня: протести у Казахстані, переговори США та Росії

"Жодних рішень по Україні без України": у Держдепі США розповіли подробиці переговорів з РФ

Переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві, говорили 8 годин

Двоє українських військових загинули в зоні проведення ООС

Усі новини...
Сергій Притула
Притула підтвердив наміри створити власну партію
Ігор Кондратюк: Той, хто каже, що музика внє політики – ну блін! Купіть собі мізків
Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу
Останні новини
01:28
Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї
00:44
Папа Римський застеріг від "ідеологічних заяв" про вакцинацію
23:52
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
23:34
Глава МЗС Німеччини наполягає на участі Європи у безпекових переговорах із РФ
23:08
У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії
22:37
У Британії оприлюднили план святкування першого в історії платинового ювілею королеви
22:14
У Харкові шукають вибухівки в 11 супермаркетах та ТЦ
22:03
Новини економіки: найвища за 4 роки інфляція, виплата "ковідної тисячі" на пластикові картки
21:51
В МЗС РФ після зустрічі із США назвали умови для подальших переговорів
21:36
Проблеми тривають. Китайський забудовник виставив на продаж усі об'єкти
Усі новини...