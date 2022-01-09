Притула розповів, коли реєструватиме свою партію
Колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула планує 2022 року зареєструвати очолювану ним нову політичну партію.
Джерело: Притула в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно".
Деталі: При цьому, за словами Притули, назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, наприклад, "При Притулі".
"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", – пообіцяв він.
Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.
Що передувало: 28 вересня Притула повідомив, що працює над створенням власної політичної партії.
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Сергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова
Передісторія:
- У 2020 році Притула балотувався у мери столиці від "Голосу". На виборах він набрав менше ніж 8%.
- Притула заявив, що після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.
- У лютому Притула за рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу", але залишився у партії.
- У квітні Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії. Голова партії "Голос" Кіра Рудик відповіла Притулі, що - це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи стадіонах.