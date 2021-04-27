Це не виступи у клубах – Рудик про бажання Притули очолити "Голос"

Голова партії "Голос" Кіра Рудик відповіла на бажання колишнього кандидата у мери Києва Сергія Притули очолити партію, за її словами це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи стадіонах.

Джерело: Рудик у коментарі для Радіо Свобода

Пряма мова: "У нас є певні політичні амбіції у людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей. У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається".

Деталі: Рудик зазначила, що пишається тим, що партія долучає людей до політики. У випадку із Притулою партія буде діяти відповідно до процедур.

"Пан Притула з нами півтора роки. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоубізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити "Голос". Звичайно, це добре, що у людини у партії "Голос" є такі активні амбіції. Водночас маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами: наш з’їзд відбудеться, як і заплановано, в середині літа, і він вирішить, чи мають ці амбіції право на існування", – заявила очільниця партії.

Рудик вважає, що як раніше, підтримка її партійцями зберігається. Всі процеси, що останнім часом відбуваються в "Голосі", вона назвала "хворобою росту" та впевнена, що вони обов’язково минуть.

Що передувало: Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії.

Перед цим Притула розповів, що голова партії "Голос" Кіра Рудик відмовила йому у проханні очолити київський осередок партії. У пресслужбі "Голосу" "Українській правді" повідомили, що статут партії передбачає, що рішення про призначення голів територіальних осередків ухвалює політрада партії. У протоколах політради жодних звернень від Притули з проханням очолити осередок не було.

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