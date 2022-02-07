У ДБР кажуть, що допитали Трухіна і вивчили відео з камер на трасі: "за кермом - людина в червоному"

У Державному бюро розслідувань заявляють, що у справі про "ДТП Трухіна" на вивчених ними матеріалах з відеокамер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП.



Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору (на відео патрульного, що оформлював ДТП, присутній чоловік у червоній футболці, якого Трухін називає водієм -ред).



Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.

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Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.

Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія".

Деталі: За даними ДБР, матеріали справи наразі налічують понад 5 томів.

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Знову наголошується, що після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб правоохоронці надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були.

Вказано, що ДБР зробило запит до "Української правди" із проханням надати усі наявні матеріали дослідження та вказати джерела їх надходження.

Також Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ.

У ДБР кажуть, що допитали значну кількість свідків, у тому числі народний депутат (Трухін –ред.), інші учасники пригоди, поліцейські.

7 лютого на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого стало основою розслідування УП.

"Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", - йдеться в повідомленні ДБР.

Зауважується, що жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не планують.

ДБР вчергове закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим.

Нагадаємо: "Українська правда" отримала у своє розпорядження відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика, який першим прибув на оформлення ДТП на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Згідно з відео, кілька свідків вказали на те, що за кермом автомобіля-винуватця ДТП був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін (був одягнений у темно-синій костюм -ред). Сам нардеп це заперечував та зазначив, що кермував чоловік у червоній футболці.

За словами патрульного, нардеп мав ознаки алкогольного сп'яніння. Як свідчить запис, Трухін намагався зникнути з місця пригоди та пропонував правоохоронцям хабар за те, щоб "вони його не бачили".

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