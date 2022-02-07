Справа Трухіна: ДБР кличе на другий допит поліцейського, який зняв відео

У рамках розслідування ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань викликає поліцейського, запис із натільної камери якого оприлюднила "Українська правда" у своєму розслідуванні.

Джерело: речниця ДБР Ольга Чеканова журналістам 7 лютого, "Інтерфакс-Україна" та "Україна 24"

Пряма мова: "Жодних намірів повідомляти про підозру поліцейському слідчі не мають. Сьогодні вдруге він викликаний на допит у якості свідка, аби він повідомив нам, чому він вперше не надав ті відеоматеріали і не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам "Української правди".

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Деталі: За словами речниці ДБР, бюро провело велику роботу, матеріали справи налічують уже "більше 5 томів".

За слоами Чеканової, за цей період слідчими вивчено "всі вдеоточки, десь із тисячу відеоточок" на шляху від Полтави до Києва.

Речниця ДБР додала, що слідчі провели чотири експертизи і проводять ще одну, заключну.

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"Допитано значну кількість свідків, зокрема народного депутата, інших учасників ДТП, поліцейських. ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали не були надані", – сказала Чеканова.

Нагадаємо: Патрульний поліцейський Сергій Петрик повідомив "Українській правді", що нардеп Олександр Трухін на місці серпневої аварії мав ознаки алкогольного сп'яніння, але відмовився здати тест на алкоголь.

Крім того, Трухін просив відпустити його до лісу, пропонував гроші, згадував про свої зв'язки з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Усе це зафксовано на відео, автентичність якого підтвердив Петрик.

Журналісти "Української правди" передали це відео до НАБУ, адже Національне антикорупційне бюро розслідує спробу підкупу з боку Трухіна.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

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