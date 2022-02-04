Нардеп Кузьміних "знайшовся": здивований розшуком у справі про хабар

Народний депутат Сергій Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.

Джерело: заява Сергія Кузьміних та його адвокатки Лариси Криворучко у Facebook

Пряма мова: "Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ.

Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях…

На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом".

Деталі: Кузьміних заявив, що працівникам НАБУ відомі всі контакти – і нардепа, і його адвоката.

"Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України", – стверджує Кузьміних.

Він висловив готовність "відстоювати свою позицію в суді" і брати участь у слідчих діях.

Адвокатка Лариса Криворучко повідомила, що Кузьміних 31 січня на виклик детектива НАБУ не прибув, бо перебував у лікарні, про що НАБУ письмово проінформовано через канцелярію та за телефоном детектива Глудзура О.М.

За словами адвокатки, Кузьміних досі перебуває в лікарні, "орієнтовний строк лікування за прогнозами лікарів 10 днів".

Інших викликів із датуванням повісток після дати 31.01.2022 ні нардеп, ні адвокат не отримували, заявила Криворучко.

Вона стверджує: "Всі активні дії НАБУ щодо Клієнта розпочалися з моменту виявлення Кузьміних С.В. корупційних схем у онкологічному диспансері в Житомирській області, гучні затримання по ст.208 КПК і документування лікарів працівниками СБУ, з вилученням грошових коштів, інших доказів. Але, як виявилося після затримання, до даного злочину причетні гучні прізвища чиновників. Кузьміних С.В. взяв цю справу на депутатський контроль. Саме з цього моменту розпочалися погрози і натяки".

Продемонстрована адвокаткою вереснева заява Кузьміних стосувалася ліків для онкохворих, на яких нібито наживалися працівники одного з житомирських медзакладів.

НАБУ ж заявляє, що восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медобладнання лікарням у Житомирській області, це питання варто узгодити з Кузьміних, який просив за своє сприяння 30% від сум контрактів.

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