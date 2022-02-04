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Нардеп Кузьміних "знайшовся": здивований розшуком у справі про хабар

П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:17
Нардеп Кузьміних знайшовся: здивований розшуком у справі про хабар
Сергій Кузьміних, фото з його Facebook

Народний депутат Сергій Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.

Джерело: заява Сергія Кузьміних та його адвокатки Лариси Криворучко у Facebook

Пряма мова: "Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ.

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Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях…

На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом". 

Деталі: Кузьміних заявив, що працівникам НАБУ відомі всі контакти – і нардепа, і його адвоката.  

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"Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України", – стверджує Кузьміних. 

Він висловив готовність "відстоювати свою позицію в суді" і брати участь у слідчих діях. 

Адвокатка Лариса Криворучко повідомила, що Кузьміних 31 січня на виклик детектива НАБУ не прибув, бо перебував у лікарні, про що НАБУ письмово проінформовано через канцелярію та за телефоном детектива Глудзура О.М. 

За словами адвокатки, Кузьміних досі перебуває в лікарні, "орієнтовний строк лікування за прогнозами лікарів 10 днів".

Інших викликів із датуванням повісток після дати 31.01.2022 ні нардеп, ні адвокат не отримували, заявила Криворучко.

Вона стверджує: "Всі активні дії НАБУ щодо Клієнта  розпочалися з моменту виявлення  Кузьміних С.В. корупційних схем у онкологічному диспансері в Житомирській області, гучні затримання по ст.208 КПК і документування лікарів працівниками СБУ, з вилученням грошових коштів, інших доказів. Але, як виявилося після затримання, до даного злочину причетні гучні прізвища чиновників. Кузьміних С.В. взяв цю справу  на депутатський контроль. Саме з цього моменту розпочалися погрози і натяки".

Продемонстрована адвокаткою вереснева заява Кузьміних стосувалася ліків для онкохворих, на яких нібито наживалися працівники одного з житомирських медзакладів.

НАБУ ж заявляє, що восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медобладнання лікарням у Житомирській області, це питання варто узгодити з Кузьміних, який просив за своє сприяння 30% від сум контрактів.

Передісторія:

  • 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР спіймали народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря
  • 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних, якого детективи НАБУ викрили "на гарячому" під час одержання 558 тис. грн.
  • 1 лютого НАБУ заявило, що Кузьміних проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого і не з’явився до правоохоронців під приводом перебування у лікарні. 
  • 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
  • 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа Сергія Кузьміних.
  • Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.

Українська правда
Теми: КузьміниххабарСлуга народуВерховна Рада
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