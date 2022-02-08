Ляшко попередив про штрафи для керівників лікарень, які урізатимуть ставки персоналу 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попередив, що керівникам лікарень, які незаконно примушують лікаря перейти на пів ставки, загрожують штрафи розміром у 65 тисяч гривень.

Джерело: facebook-сторінка Ляшка

Пряма мова Ляшка: "Обговорили питання контрольних заходів щодо виплат заробітної плати медичним працівникам та незаконних переведень на 0,5 ставки зі збереженням навантаження на ставку.

Якщо такий факт буде зафіксовано, то керівнику медзакладу загрожує штраф 65 000 тисяч гривень за кожного такого працівника".

Деталі: Міністр пояснив, що лікарям, яких повідомляють про такий незаконний факт обмеження зарплати, слід звернутися до регіонального відділення Державної служби з питань праці та подати скаргу.

Після отримання скарги інспектори Держпраці будуть перевіряти лікарню, щоби зафіксувати факт незаконного обмеження зарплати лікарям.

Водночас, згідно з законодавством, інспектор не може розголошувати джерело повідомлення про незаконні виплати, тож лікарям не загрожує свавільне звільнення.

Крім того, Ляшко запевнив, що найближчим часом будуть проведені інспекції у закладах первинної та екстреної медичної допомоги.

Що було раніше: Лікарі з областей повідомляють, що керівництво лікарень примушує їх писати заяви про переведення на 0,5 та навіть 0,2 ставки, попри те, що вони працюють повну зміну.

Невдовзі в уряді та Офісі президента відреагували, що знають про такі факти та працюють над покаранням таких свавільних обмежень зарплати.