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Ляшко попередив про штрафи для керівників лікарень, які урізатимуть ставки персоналу 

Вівторок, 8 лютого 2022, 18:57
Ляшко попередив про штрафи для керівників лікарень, які урізатимуть ставки персоналу 
Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін, УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попередив, що керівникам лікарень, які незаконно примушують лікаря перейти на пів ставки, загрожують штрафи розміром у 65 тисяч гривень.

Джерело: facebook-сторінка Ляшка

Пряма мова Ляшка: "Обговорили питання контрольних заходів щодо виплат заробітної плати медичним працівникам та незаконних переведень на 0,5 ставки зі збереженням навантаження на ставку.

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Якщо такий факт буде зафіксовано, то керівнику медзакладу загрожує штраф 65 000 тисяч гривень за кожного такого працівника".

Деталі: Міністр пояснив, що лікарям, яких повідомляють про такий незаконний факт обмеження зарплати, слід звернутися до регіонального відділення Державної служби з питань праці та подати скаргу. 

Після отримання скарги інспектори Держпраці будуть перевіряти лікарню, щоби зафіксувати факт незаконного обмеження зарплати лікарям. 

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Водночас, згідно з законодавством, інспектор не може розголошувати джерело повідомлення про незаконні виплати, тож лікарям не загрожує свавільне звільнення.

Крім того, Ляшко запевнив, що найближчим часом будуть проведені інспекції у закладах первинної та екстреної медичної допомоги.

Що було раніше: Лікарі з областей повідомляють, що керівництво лікарень примушує їх писати заяви про переведення на 0,5 та навіть 0,2 ставки, попри те, що вони працюють повну зміну.

Невдовзі в уряді та Офісі президента відреагували, що знають про такі факти та працюють над покаранням таких свавільних обмежень зарплати.

Українська правда
Теми: Ляшко ВікторМОЗмедициназарплати
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