Новини 8 лютого: нові послуги в Дії, нові області в “червоній” зоні

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в Дії; до "червоної" зони переходять ще три області — актуальні новини 8 лютого.

Про оновлення Дії

У Дії з’явиться низка нових послуг, серед яких – зміна місця реєстрації та довідка про несудимість. Також Дія наразі тестує роботу цифрових пенсійних посвідчень та подачу документів на реєстрацію шлюбу.

Реклама:

З 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі. Під час свого виступу президент Володимир Зеленський розповів, що завдяки Дія.City частка ІТ у ВВП України зросте з 4% до 10%, а доходи – до 16,5 млрд доларів.

Крім того, усі вакциновані громадяни України віком понад 60 років отримають від держави смартфон та пільговий тариф на інтернет. Більшу частину проєкту хочуть реалізувати цього року – усього смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

Про "червону" зону

ВІДЕО ДНЯ

На території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей з 11 лютого діятиме "червоний" рівень епіднебезпеки. Зараз в Україні у червоній зоні лише Івано-Франківська та Рівненська області.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Президент Франції Еммануель Макрон після переговорів з Путіним підтвердив, що проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" знятий з розгляду Ради за домовленістю в рамках Нормандського формату, де цього вимагала Росія.

"Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території" — Зеленський, реагуючи на слова Путіна "терпи, моя красуне", заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття премії "Оскар" — у категорії за найкращий фільм змагатимуться зокрема "Белфаст", "Не дивися вгору", "Дюна", "Король Річард" та "Алея жаху".

Американський телеканал CNN заявляє, що зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського 7 лютого було скасовано через її відмову прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну.

Посольство США у Києві розглядає плани на випадок можливого нападу Росії і розглядає можливість переїзду до Західної України. Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі BuzzFeed.

За добу 7 лютого в Україні зафіксували 34 353 нові випадки COVID-19 і 255 летальних випадків, госпіталізували 2 168 людей, одужало 15 193 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 63 919 людей.