У Києві планують створити цифрову систему оповіщення населення 

Київська міська влада виділила 11 мільйонів гривень з бюджету на оновлення системи оповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації з коментарем заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Пряма мова Пантелеєва: "На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років.

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Нова система оповіщення включатиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози".

Деталі: У КМДА хочуть перейти з аналогової системи оповіщення на цифрову.

У 2021 році фахівці розробили концепт і проєкт відповідної системи за взірцем подібних систем у містах Польщі, Нідерландів, США та Німеччини.

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Крім того за словами Пантелеєва, міська влада оновить інструкції для різних груп населення щодо порядку дій в разі надзвичайної ситуації. Відповідні інструкції розроблять також для дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.

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