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У Києві планують створити цифрову систему оповіщення населення 

Вівторок, 8 лютого 2022, 21:43
У Києві планують створити цифрову систему оповіщення населення 
Ілюстративне фото з facebook-сторінки КМДА

Київська міська влада виділила 11 мільйонів гривень з бюджету на оновлення системи оповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації з коментарем заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Пряма мова Пантелеєва: "На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років. 

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Нова система оповіщення включатиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози".

Деталі: У КМДА хочуть перейти з аналогової системи оповіщення на цифрову.  

У 2021 році фахівці розробили концепт і проєкт відповідної системи за взірцем подібних систем у містах Польщі, Нідерландів, США та Німеччини.

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Крім того за словами Пантелеєва, міська влада оновить інструкції для різних груп населення щодо порядку дій в разі надзвичайної ситуації. Відповідні інструкції розроблять також для дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.

Передісторія: 

  • Раніше в КМДА звертались до населення, що в разі тривоги буде застосовано традиційний метод оповіщення через аналогові гучномовці, а саме сигналом "Увага всім!". Згідно з чинною інструкцією, населення повинно ввімкнути телевізор чи радіоприймач і виконувати інструкції.
  • Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що система оповіщення населення, яку мусять застосувати в разі початку повномасштабної війни, була розроблена ще за часів СРСР.
  • З 4 лютого в столичних школах дітям почали пояснювати, як діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
  • У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.
  • Кличко заявляв, що в разі російського нападу головним бомбосховищем будуть комунікації київського метрополітену.

Українська правда
Теми: КМДАКиїввійна
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