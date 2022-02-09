Глава Нацполіції про Трухіна: Це звичайне ДТП, до відео з боді-камер мали доступ до 100 осіб

Доступ до записів з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу" Олександра Трухіна мали близько 100 людей.

Джерело: коментар голови Нацполіції України Ігоря Клименка під час засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності

Деталі: Клименко розповів, що під час скоєння ДТП не було переконання чи це "злочин, чи це не злочин". Окрім того, за його словами 23 серпня, коли сталася ДТП, поліція обслуговувала іноземні делегації і намагалася швидко оформляти всі ДТП по місту Києву. Інформацію про те, що на місце був нардеп поліція отримала через пару годин.

Пряма мова Клименка: "Яким чином інформація (з боді-камери – ред.) могла попасти, або не попасти на сервер (поліції – ред.)?

Кожен працівник поліції після закінчення зміни свою боді-камеру ставить на відповідне місце і працівник айті знімає з цієї камери інформацію на сервер… До серверу має доступ дуже багато працівників поліції. Це і ті ж айтішники і працівники моніторингу і працівники підрозділів адмінпрактики. Це означає, що в місті Києві доступ до цієї інформації мали близько 100 чоловік.

Визначити, хто конкретно міг зняти інформацію з сервера на сьогоднішній день неможливо".

Деталі: Клименко припустив, що оскільки на серверах зберігаються терабайти інформації, то відео могло "накластися", оскільки "жоден представник патрульної поліції, який був допитаний, не може чітко сказати цим відео в ті дні хтось цікавився". "Це звичайна ДТП… що стосується звичайних ДТП, там де звичайна "адмінка" (адміністративне правопорушення – ред.) могла просто накладатися інформація, це один із тих моментів, які ми досліджуємо в рамках службового дослідження", - сказав він.

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