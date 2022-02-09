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Внутрішні війська РФ помітили за десятки кілометрів від українського кордону – CIT

Середа, 9 лютого 2022, 19:27
Внутрішні війська РФ помітили за десятки кілометрів від українського кордону – CIT
Конвой російської військової техніки на полігоні "Іваново" в Московській області. Фото ілюстративне: Getty Images

Журналісти-розслідувачі помітили, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку, зокрема комплекси "Іскандер", та підрозділи внутрішніх військ за десятки кілометрів від кордону з Україною.

Джерело: інтерв’ю очільника групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирила Михайлова для "Громадське радіо"

Пряма мова Михайлова: "За нашими спостереженнями потрібні ще тиждень-два, аби завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу.

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Населені пункти, куди цю техніку звозять, розташовані за десятки кілометрів від кордону Чернігівської області. Це та техніка, яка ще у квітні минулого року приїхала з Сибіру, зараз вона опинилася у Брянській області. Також ми спостерігаємо перекидання елементів 6-ї загальновійськової армії з районів Санкт-Петербургу і 2-ї загальновійськової армії, яка в основному перебуває на кордоні з Казахстаном".

Деталі: Михайлов додав, що Росія зосереджує підрозділи колишніх внутрішніх військ МВС біля кордонів з Україною. 

На його думку, оскільки ці підрозділи виконують поліцейську функцію, їх хочуть використовувати для контролю за шляхами, боротьби з партизанами чи патрулювання в окупованих містах.

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Крім того, у CIT є докази того, що Росія завозить із інших регіонів додатково ракетні комплекси "Бук" та "Іскандер", окрім тих, що вже розташовані на території Білорусі та полігонах уздовж українських кордонів.

Передісторія: 

  • 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія зосередила довкола України близько 140 тисяч військових, з них 119 тисяч вояків – сухопутний компонент.
  • 9 лютого американські журналісти зі своїх джерел у Білому домі повідомили, що війська США в Польщі будуть готувати заходи можливої евакуації громадян США з України.  Крім того, у ЗМІ з’явилась інформація, що США розглядають варіант переїзду свого посольства з Києва до міста в Західній Україні.
  • Водночас 9 лютого в Борисполі приземлився літак із американською військовою допомогою. Це вже дев’ята за ліком партія допомоги з 80 тоннами боєприпасів. Цього ж дня прибув літак із Великої Британії з комплектами бойового спорядження для новостворених загонів територіальної оборони.
  • Президент Володимир Зеленський вирішив у п’ятницю 11 лютого зібрати засідання Ради національної безпеки й оборони в Харкові, щоби засвідчити впевненість української влади перед російською загрозою.
  • Міністр Резніков вважає, що найбільш імовірним варіантом російської агресії розглядають внутрішню дестабілізацію в країні через організацію мітингів, протестних акцій тощо.

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