Внутрішні війська РФ помітили за десятки кілометрів від українського кордону – CIT
Журналісти-розслідувачі помітили, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку, зокрема комплекси "Іскандер", та підрозділи внутрішніх військ за десятки кілометрів від кордону з Україною.
Джерело: інтерв’ю очільника групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирила Михайлова для "Громадське радіо"
Пряма мова Михайлова: "За нашими спостереженнями потрібні ще тиждень-два, аби завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу.
Населені пункти, куди цю техніку звозять, розташовані за десятки кілометрів від кордону Чернігівської області. Це та техніка, яка ще у квітні минулого року приїхала з Сибіру, зараз вона опинилася у Брянській області. Також ми спостерігаємо перекидання елементів 6-ї загальновійськової армії з районів Санкт-Петербургу і 2-ї загальновійськової армії, яка в основному перебуває на кордоні з Казахстаном".
Деталі: Михайлов додав, що Росія зосереджує підрозділи колишніх внутрішніх військ МВС біля кордонів з Україною.
На його думку, оскільки ці підрозділи виконують поліцейську функцію, їх хочуть використовувати для контролю за шляхами, боротьби з партизанами чи патрулювання в окупованих містах.
Крім того, у CIT є докази того, що Росія завозить із інших регіонів додатково ракетні комплекси "Бук" та "Іскандер", окрім тих, що вже розташовані на території Білорусі та полігонах уздовж українських кордонів.
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