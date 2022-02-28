Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хочуть залишити без електрики й мобільного зв'язку: влада про наміри окупантів

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 23:48
Хочуть залишити без електрики й мобільного зв'язку: влада про наміри окупантів
Володимир Зеленський, скриншот

Російські війська, які вторглися в Україну, хочуть вивести з ладу столичну ТЕЦ-6 та залишити Київ без світла, а також можуть спробувати знищити вишки мобільного зв'язку в різних куточках України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, Генеральний штаб Збройних сил України

Пряма мова Зеленського: "За 5 днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів, було випущео 113 крилатих ракет (...).

Реклама:

Для ворога Київ – ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність. Тому столиця постійно під загрозою. Тільки за сьогодні здійснені вже три ракетно-бомбові удари. 

Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію та залишити наше місто без світла. Їм не дали зламати оборону столиці – і вони засилають до нас диверсантів, постійно, сотнями. Всіх їх знешкоджуємо".

Деталі: Без електрики й води через дії російських військ залишилася Волноваха у Донецькій області, також відключенні від електропостачання деякі райони Харкова.   

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за даними Генштабу ЗСу, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України.

Теми: війнаКивамобільний зв'язокенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
На Куп’янському напрямку дрон прикордонників влучив у командний пункт окупантів
Україна розчарована декларацією G20: у МЗС підказали вірні формулювання
Ріст виробництва не допоможе Росії подолати "снарядний голод" — ЗМІ
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: