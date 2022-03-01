Хочуть залишити без електрики й мобільного зв'язку: влада про наміри окупантів

Російські війська, які вторглися в Україну, хочуть вивести з ладу столичну ТЕЦ-6 та залишити Київ без світла, а також можуть спробувати знищити вишки мобільного зв'язку в різних куточках України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, Генеральний штаб Збройних сил України

Пряма мова Зеленського: "За 5 днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів, було випущео 113 крилатих ракет (...).

Для ворога Київ – ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність. Тому столиця постійно під загрозою. Тільки за сьогодні здійснені вже три ракетно-бомбові удари.

Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію та залишити наше місто без світла. Їм не дали зламати оборону столиці – і вони засилають до нас диверсантів, постійно, сотнями. Всіх їх знешкоджуємо".

Деталі: Без електрики й води через дії російських військ залишилася Волноваха у Донецькій області, також відключенні від електропостачання деякі райони Харкова.

Водночас, за даними Генштабу ЗСу, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України.