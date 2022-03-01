В ОП помітили нову тактику в діях ворога
Вівторок, 1 березня 2022, 18:35
Радник глави О0фісу президента Михайло Подоляк назвав ключовим проявом нової тактики Росії у війні в Україні – бомбардування великих міст, щоб призвести до масових жертв і паніки.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ".
Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2022
Передісторія:
- Вночі 24 лютого Росія напала на Україну.
- Російська армія масово обстрілює житлові квартали по всій території України.
- Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.