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В ОП помітили нову тактику в діях ворога

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 17:35
В ОП помітили нову тактику в діях ворога
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник глави О0фісу президента Михайло Подоляк назвав ключовим проявом нової тактики Росії у війні в Україні – бомбардування великих міст, щоб призвести до масових жертв і паніки.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ".

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Теми: УкраїнаРосіявійна
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