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Єрмак: Не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю

Роман РоманюкЧетвер, 10 березня 2022, 10:25
Єрмак: Не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю
Зеленський і Єрмак на передовій Донбасу до повномасштабної війни. фото ОП

Україна готова до переговорів про закінчення війни з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю.

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Єрмак розповів, що у влади є всі дані про ймовірні сценарії поведінки російської армії в Україні, і Україна готується до продовження боротьби. Однак президент розуміє і важливість мирних переговорів.

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Пряма мова: "Президент говорить, що ми готові до перемовин. Навіть сьогодні в мене питали іноземні журналісти, на які компроміси ми готові тощо т.д. Я їм відповів, що ми готові говорити, зустрічатися. 

Але точно для нас не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, з нашої територіальною цілісністю, з нашим суверенітетом, з нашою свободою". 

Деталі: Глава Офісу президента розповів, що в України досі немає розуміння частини російських вимог, як то "денацифікація". За словами Єрмака, українська армія показала свою силу і зараз має підключитись українська дипломатія.

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Пряма мова: "Для мене це загадка (що означає "денацифікація" - УП). Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу. Якщо вони (Росія - УП) під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, я зможу вам сказати...

Ми будемо боротися далі, щоби припинити, як можна скоріше, цю війну, але припинити на наших українських умовах".

Теми: війнаАндрій Єрмак
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