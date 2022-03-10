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Ермак: Не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью

Роман РоманюкЧетверг, 10 марта 2022, 11:25
Зеленский и Ермак на передовой Донбасса до полномасштабной войны. фото ОП

Украина готова к переговорам об окончании войны с Россией, но не уступит своей независимости и целостности.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Украинской правде"

Детали: Ермак рассказал, что у власти есть все данные о возможных сценариях поведения российской армии в Украине, и Украина готовится к продолжению борьбы. Однако президент понимает и важность мирных переговоров.

Прямая речь: "Президент говорит, что мы готовы к переговорам. Даже сегодня меня спрашивали иностранные журналисты, на какие компромиссы мы готовы и т.д. Я им ответил, что мы готовы говорить, встречаться.

Но точно для нас не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью, с нашей территориальной целостностью, с нашим суверенитетом, с нашей свободой".

Детали: Глава Офиса президента рассказал, что у Украины до сих пор нет понимания части российских требований, как то "денацификация". По словам Ермака, украинская армия показала свою силу, и сейчас должна подключиться украинская дипломатия.

Прямая речь: "Для меня это загадка (что означает "денацификация" - УП). Пока что происходящее с нашей страной я это и воспринимаю как денацификацию – но в смысле борьбы с целой нашей нацией. Я не понимаю иного смысла. Если они (Россия - УП) во время переговоров докажут, что они имеют в виду, я смогу вам сказать...

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Мы будем бороться дальше, чтобы прекратить как можно скорее эту войну, но прекратить на наших украинских условиях".

Темы: войнаАндрей Ермак
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