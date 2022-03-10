У Білорусі заявили, що підключили електролінію до ЧАЕС, Енергоатом каже – це фейк
Міненерго Білорусі заявило, що вже подало напругу на лінію електропередач від Мозиря до Чорнобильської АЕС.
Джерело: державне видання Білорусі БелТА з посиланням на Міненерго РБ
Дослівно БелТА: "Відповідно до доручення глави держави проведено роботи з подачі напруги по високовольтній лінії електропередачі, що зв'язує підстанцію 330 кВ "Мозир" та електромережні об'єкти Чорнобильської АЕС".
Деталі: Повідомляється, що виконані роботи нібито "забезпечують можливість подачі електроенергії на об'єкти ЧАЕС".
Водночас в Енергоатомі назвали цю інформацію фейком.
Що було раніше: 10 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським спеціалістам забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС.
Передісторія:
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- 9 березня внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
- Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.
- Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.
- Згодом знеструмлену через дії російських військ ЧАЕС підключили до резервних дизельних-генераторів, вони забезпечать живлення протягом 48 годин.
- 10 березня в Офісі президента заявили, що ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається.
- НЕК "Укренерго" заявила, що готова негайно розпочати ремонт лінії енергопостачання Чорнобильської АЕС – чекає лише "зеленого коридору".