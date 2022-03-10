У Білорусі заявили, що підключили електролінію до ЧАЕС, Енергоатом каже – це фейк

ЧАЕС. Фото з Facebook Державного агентства України з управління зоною відчуження

Міненерго Білорусі заявило, що вже подало напругу на лінію електропередач від Мозиря до Чорнобильської АЕС.

Джерело: державне видання Білорусі БелТА з посиланням на Міненерго РБ

Дослівно БелТА: "Відповідно до доручення глави держави проведено роботи з подачі напруги по високовольтній лінії електропередачі, що зв'язує підстанцію 330 кВ "Мозир" та електромережні об'єкти Чорнобильської АЕС".

Деталі: Повідомляється, що виконані роботи нібито "забезпечують можливість подачі електроенергії на об'єкти ЧАЕС".

Водночас в Енергоатомі назвали цю інформацію фейком.

Що було раніше: 10 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським спеціалістам забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС.

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