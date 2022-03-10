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В Беларуси заявили, что подключили электролинию до ЧАЭС, Энергоатом говорит – это фейк

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 16:28
В Беларуси заявили, что подключили электролинию до ЧАЭС, Энергоатом говорит – это фейк
ЧАЭС. Фото с Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Минэнерго Беларуси заявило, что уже поставило под напряжение линию электропередачи от Мозыря до Чернобыльской АЭС.

Источник: государственное издание Беларуси БелТА со ссылкой на Минэнерго РБ

Дословно БелТА: "В соответствии с поручением главы государства проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ "Мозырь" и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС".

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Детали: Сообщается, что выполненные работы якобы "обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС".

В то же время в Энергоатоме назвали эту информацию фейком.

Что было раньше: 10 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

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Темы: БеларусьЧернобыльпропагандавойна
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