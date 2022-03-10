В Беларуси заявили, что подключили электролинию до ЧАЭС, Энергоатом говорит – это фейк
Минэнерго Беларуси заявило, что уже поставило под напряжение линию электропередачи от Мозыря до Чернобыльской АЭС.
Источник: государственное издание Беларуси БелТА со ссылкой на Минэнерго РБ
Дословно БелТА: "В соответствии с поручением главы государства проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ "Мозырь" и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС".
Детали: Сообщается, что выполненные работы якобы "обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС".
В то же время в Энергоатоме назвали эту информацию фейком.
Что было раньше: 10 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.
Предыстория:
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- 9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
- Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.
- Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.
- Позже обесточенную из-за действий российских войск ЧАЭС подключили к резервным дизельным-генераторам, они обеспечат питание в течение 48 часов.1
- 10 марта в Офисе президента заявили, что ситуация на Чернобыльской АЭС опасная, поскольку станция из-за действий оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.
- НЭК "Укрэнерго" заявила, что готова немедленно приступить к ремонту линии энергоснабжения Чернобыльской АЭС – ждет только "зеленого коридора".