Зеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція
Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів із застереженням, що застосування хімічної зброї в Україні буде суворо покаране.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались.
Наверное для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов.
Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фэйками.
Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку.
Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.
Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили?
Куда ударите химическим оружием?
По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?
Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей.
И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали.
Весь мир это знает.
Вы это знаете.
И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ"
Деталі: Президент сказав, що Росія постійно звинувачує через свою пропаганду жертв свого нападу, згадавши Придністров’я та Грузію.
Зеленський наголосив, що підготовка теми з використанням України забороненої зброї масового ураження в російських пропагандистських медіа свідчить, що Росія готує провокації для виправдання своєї хіматаки.
Передісторія:
- У Білому домі заперечили, що хіматака з боку російських окупантів може стати достатньою підставою для залучення американської армії у війна.
- Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія готується до застосування хімічної зброї в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав 10 березня, що він занепокоєний можливою хімічною атакою з боку російських військ в Україні.
- 9 березня британські журналісти опублікували матеріал, що західні чиновники побоюються можливої підготовки російськими окупантами фейку для застосування хімічної зброї в Україні.
- У російському міноборони 10 березня поширили фейкові наративи, що окупаційні війська в Україні буцімто викрили таємну розробку американцями біологічної зброї. Нібито українська влада заражала перелітних птахів смертельними вірусами й відпускала до Росії. Крім того, у російському міноборони заявили, що нібито Україна проводила у своїх лабораторіях експерименти зі штамами коронавірусу.