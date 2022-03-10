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Зеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція

Денис КарловськийЧетвер, 10 березня 2022, 23:31
Зеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція
Скриншот відеозвернення Зеленського 10 березня

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів із застереженням, що застосування хімічної зброї в Україні буде суворо покаране.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались.

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Наверное для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов.

Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фэйками.

Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку.

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Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.

Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили?

Куда ударите химическим оружием?

По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?

Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей.

И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали.

Весь мир это знает.

Вы это знаете.

И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ"

Деталі: Президент сказав, що Росія постійно звинувачує через свою пропаганду жертв свого нападу, згадавши Придністров’я та Грузію.

Зеленський наголосив, що підготовка теми з використанням України забороненої зброї масового ураження в російських пропагандистських медіа свідчить, що Росія готує провокації для виправдання своєї хіматаки.

Передісторія: 

  • У Білому домі заперечили, що хіматака з боку російських окупантів може стати достатньою підставою для залучення американської армії у війна.
  • Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія готується до застосування хімічної зброї в Україні.
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав 10 березня, що він занепокоєний можливою хімічною атакою з боку російських військ в Україні.
  • 9 березня британські журналісти опублікували матеріал, що західні чиновники побоюються можливої підготовки російськими окупантами фейку для застосування хімічної зброї в Україні.
  • У російському міноборони 10 березня поширили фейкові наративи, що окупаційні війська в Україні буцімто викрили таємну розробку американцями біологічної зброї. Нібито українська влада заражала перелітних птахів смертельними вірусами й відпускала до Росії. Крім того, у російському міноборони заявили, що нібито Україна проводила у своїх лабораторіях експерименти зі штамами коронавірусу.

Теми: ЗеленськийРосіявійнапровокації
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