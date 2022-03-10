Зеленский предупредил россиян, что за химатаку будет жесткая реакция
Президент Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам с предупреждением, что применение ими химического оружия в Украине будет строго наказано.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались.
Наверное для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов.
Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фэйками.
Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку.
Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.
Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили?
Куда ударите химическим оружием?
По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?
Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей.
И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали.
Весь мир это знает.
Вы это знаете.
И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ".
Детали: Президент сказал, что Россия постоянно обвиняет через пропаганду жертв своего нападения, вспомнив Приднестровье и Грузию.
Зеленский подчеркнул, что подготовка темы с использованием Украины запретного оружия массового поражения в российских пропагандистских медиа свидетельствует, что Россия готовит провокации для оправдания своей химатаки.
Предыстория:
- В Белом доме возразили, что химатака, совершенная в Украине российскими оккупантами, может стать достаточным основанием для привлечения американской армии в войну.
- Ранее пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Россия готовится к применению химического оружия в Украине.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал 10 марта, что обеспокоен возможной химической атакой со стороны российских войск в Украине.
- 9 марта британские журналисты опубликовали материал, что западные чиновники опасаются возможной подготовкой российскими оккупантами фейка для применения химического оружия в Украине.
- В российском минобороны 10 марта распространили фейковые нарративы, что оккупационные войска в Украине якобы разоблачили тайную разработку американцами биологического оружия. Как будто, украинские власти заражали перелетных птиц смертельными вирусами и отпускали в Россию. Кроме того, в российском минобороны заявили, что якобы Украина проводила в своих лабораториях эксперименты со штаммами коронавируса.