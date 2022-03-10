Зеленский предупредил россиян, что за химатаку будет жесткая реакция

Президент Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам с предупреждением, что применение ими химического оружия в Украине будет строго наказано.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались.

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Наверное для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов.

Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фэйками.

Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку.

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Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.

Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили?

Куда ударите химическим оружием?

По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?

Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей.

И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали.

Весь мир это знает.

Вы это знаете.

И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ".

Детали: Президент сказал, что Россия постоянно обвиняет через пропаганду жертв своего нападения, вспомнив Приднестровье и Грузию.

Зеленский подчеркнул, что подготовка темы с использованием Украины запретного оружия массового поражения в российских пропагандистских медиа свидетельствует, что Россия готовит провокации для оправдания своей химатаки.

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