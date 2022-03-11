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Росія зірвала евакуацію з Ізюма – ОДА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 18:43
Росія зірвала евакуацію з Ізюма – ОДА
знищена центральна лікарня в Ізюмі, фото з Facebook Володимира Мацокіна

Росія зірвала евакуацію з Ізюма Харківської області.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Росія сьогодні зірвала евакуацію із Ізюма. Ми підготували 20 автобусів та все необхідне. Був створений "зелений коридор", але через обстріли окупантів він так і не був запущений".

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Деталі: За словами Синєгубова, місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв‘язку.

Крім того, у селі Оскіл Ізюмського району, де обстріляли Оскольський психоневрологічний інтернат, окупанти зруйнували ще 5 приватних будинків.

Що передувало: 10 березня російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і почала стрілянину під час евакуації жителів Ізюма. Попри це з міста вдалося евакуювати більше 1600 людей, також доставили гуманітарний вантаж із Харкова. 

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9 березня через обстріли з Ізюма Харківської області не змогли евакуювати близько 5000 мешканців міста. 

Теми: Харківська областьевакуаціявійнаРосія
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