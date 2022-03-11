Россия сорвала эвакуацию из Изюма – ОГА

Россия сорвала эвакуацию из Изюма Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Россия сегодня сорвала эвакуацию из Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое. Был создан "зеленый коридор", но из-за обстрелов оккупантов он так и не был запущен".

Детали: По словам Синегубова, город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи.

Кроме того, в селе Оскол Изюмского района, где обстреляли Оскольский психоневрологический интернат, оккупанты разрушили еще 5 частных домов.

Что предшествовало: 10 марта российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора" и начала стрельбу во время эвакуации жителей Изюма. Несмотря на это, из города удалось эвакуировать более 1600 человек, также был доставлен гуманитарный груз из Харькова.

9 марта из-за обстрелов из Изюма Харьковской области не смогли эвакуировать около 5000 жителей города.