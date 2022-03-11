Білорусь може почати вторгнення в Україну до 21:00 11 березня

Лукашенко (ліворуч) і путін (праворуч) у сочі в травні 2021 року. фото ілюстративне: getty images

За даними українських військових та держслужбовців, Білорусь готується здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня.

Джерело: джерело УП у військовому керівництві, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики

Дослівно: "За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00".

Деталі: Як стало відомо українській розвідці, у Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент Владімір Путін кожен здійснили телефонний дзвінок.

Українська влада припускає, що Путін віддав наказ військовим здійснити провокацію з авіанальоту російськими літаками на прикордоння Білорусі та Україні, а Лукашенко – розпочати підготовку наступу збройних сил Білорусі до 21:00 11 березня.

Нагадаємо: Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.

Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.

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