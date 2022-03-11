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Білорусь може почати вторгнення в Україну до 21:00 11 березня

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 17:53
Лукашенко (ліворуч) і путін (праворуч) у сочі в травні 2021 року. фото ілюстративне: getty images

За даними українських військових та держслужбовців, Білорусь готується здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня.

Джерело: джерело УП у військовому керівництві, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики

Дослівно: "За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00". 

Деталі: Як стало відомо українській розвідці, у Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент Владімір Путін кожен здійснили телефонний дзвінок.

Українська влада припускає, що Путін віддав наказ військовим здійснити провокацію з авіанальоту російськими літаками на прикордоння Білорусі та Україні, а Лукашенко – розпочати підготовку наступу збройних сил Білорусі до 21:00 11 березня.

Нагадаємо: Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.

Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

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Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.

Передісторія:

  • Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 дня 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю. За кілька хвилин до оприлюднення цієї інформації для широкої громадськості, міністр оборони Олексій Резніков звернувся російською мовою до білорусів і закликав їх не вірити провокаціям російських окупантів та не допустити залучення білоруської армії до збройної агресії РФ проти України.
  • У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".
  • Лукашенко проводить 11 березня офіційні перемовини із Путіним у Москві. Білоруський диктатор розповів своєму візаві, що буцімто українська армія планувала напад на Білорусь, тому він дякує, що Росія почала вторгнення і запобігла нібито "кривавій бійні". Путін, натомість, пообіцяв розказати про "позитивні зрушення" в перемовинах російської делегації з Україною.
  • Українська розвідка та Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляли неодноразово, що Білорусь готується долучитися до російських окупаційних військ у війні проти України. Водночас, нібито білоруське військове керівництво провело анонімне опитування серед військовослужбовців, і більшість із них висловили цілковиту нехіть воювати з Україною.
  • Сам Лукашенко натякав 4 березня, що буцімто не планує долучати білоруську армію до російських військ в Україні. Перед цим 27 лютого, на четверту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком, у якій попросив не допустити зіткнення українських та білоруських військових.

Теми: БілорусьРосіявійнабойові дії
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