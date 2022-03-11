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Глава "Укрзалізниці" просить білоруських залізничників не везти техніку й війська до України

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 20:05
Глава Укрзалізниці просить білоруських залізничників не везти техніку й війська до України
Олександр Камишин, фото УЗ

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин просить білоруських залізничників саботувати злочинні накази та не везти техніку та війська до кордонів України.

Джерело: Камишин у Telegram

Дослівно: "Я звертаюся до білорусів. Залізничників, колгоспників, людей інших професій, і мирних, і військових. Наша розвідка говорить про те, що сьогодні ваші війська висуваються в бік України. Я вас прошу, знаю, серед вас залишилися ще чесні люди. Зробіть все, що у ваших силах, щоб зупинити ваші війська. Словом та ділом.

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Словом – спробуйте переконати. Ділом – якщо ви залізничник – не виконуйте злочинний наказ, саботуйте. Не везіть техніку й війська до кордонів з Україною. Якщо ви колгоспник — виставляйте трактори на залізничному шляху, не випускайте їх".

Що передувало: За даними українських військових та держслужбовців, Білорусь готується здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ

У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".

Теми: УкрзалізницяБілорусьвійна
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