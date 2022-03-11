Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава "Укрзализныци" просит белорусских железнодорожников не везти технику и войска к Украине

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 20:05
Глава Укрзализныци просит белорусских железнодорожников не везти технику и войска к Украине
Александр Камышин, фото УЗ

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин просит белорусских железнодорожников саботировать преступные приказы и не везти технику и войска к границам Украины.

Источник: Камышин в Telegram

Дословно: "Я обращаюсь к белорусам. Железнодорожникам, колхозникам, людям других профессий, и мирных и военных. Наша разведка говорит о том, что сегодня ваши войска выдвигаются в сторону Украины. Я вас прошу, я знаю, среди вас остались ещё честные люди. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить ваши войска. Словом и делом.

Реклама:

Словом — попробуйте убедить. Делом — если вы железнодорожник — не выполняйте преступный приказ, саботируйте. Не везите технику и войска к границам с Украиной. Если вы колхозник — выставляйте трактора на ж/д пути, не выпускайте их".

Что предшествовало: По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. 

ВИДЕО ДНЯ

В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".

Темы: УкрзализныцяБеларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: