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Глава "Укрзализныци" просит белорусских железнодорожников не везти технику и войска к Украине

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 21:05
Александр Камышин, фото УЗ

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин просит белорусских железнодорожников саботировать преступные приказы и не везти технику и войска к границам Украины.

Источник: Камышин в Telegram

Дословно: "Я обращаюсь к белорусам. Железнодорожникам, колхозникам, людям других профессий, и мирных и военных. Наша разведка говорит о том, что сегодня ваши войска выдвигаются в сторону Украины. Я вас прошу, я знаю, среди вас остались ещё честные люди. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить ваши войска. Словом и делом.

Словом — попробуйте убедить. Делом — если вы железнодорожник — не выполняйте преступный приказ, саботируйте. Не везите технику и войска к границам с Украиной. Если вы колхозник — выставляйте трактора на ж/д пути, не выпускайте их".

Что предшествовало: По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. 

В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".

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Темы: УкрзализныцяБеларусьвойна
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