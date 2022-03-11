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Російські війська окупували 70% території Луганщини – очільник області

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 22:23
Російські війська окупували 70% території Луганщини – очільник області
Російські окупанти здійснюють обстрілів із РСЗВ "Град" у Луганській області. Фото ілюстративне: getty images

Російські загарбники окупували приблизно 70% території Луганської області, де налаштовують російське телебачення та контроль за цивільними.

Джерело: очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. 

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На нині захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки.

Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок. На нових тимчасово  окупованих росіянами територіях репресують та розганяють мирні протести пострілами".

Деталі: Гайдай повідомив, що російські окупанти здійснюють обстріли по всій території, яка досі контролюється українськими силами. 

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За його словами, найбільш гарячі точки зараз у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Кремінній і Гірській громаді. Окупанти обстрілюють і нищать цивільні об’єкти: дитячі садочки, школи, лікарні, газопроводах та електромережі.

На підконтрольній території Луганщини є мобільний зв’язок, але він працює з перебоями. Гайдай запевнив, що ремонтні бригади намагаються швидко лагодити комунікації, коли зв’язок зникає цілком.

Окупанти не погоджують маршрути гуманітарних вантажів та не допускають ремонтні бригади для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Через блокаду росіянами, за словами Гайдая, існують проблеми з гуманітарними вантажами, які влада намагається везти всіма видами транспорту. Головні пункти роздачі облаштували в Лисичанську та Сєвєродонецьку. 

Передісторія: 

  • Проти ночі 11 березня російські окупанти обстріляли із систем залпового вогню Рубіжне, внаслідок чого сталася пожежа в будинку для людей похилого віку. Обстрілів зазнав також і Сєвєродонецьк.
  • 10 березня бої між російськими окупантами та українськими захисниками не припинялися.
  • 7 березня мешканці захопленого росіянами Старобільська вийшли на мітинг. Вони зняли російський триколор та підняли український синьо-жовтий прапор, а потім заспівали державний гімн України.

Теми: Луганська областьокупаціяРосіявійна
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