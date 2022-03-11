Російські війська окупували 70% території Луганщини – очільник області

Російські загарбники окупували приблизно 70% території Луганської області, де налаштовують російське телебачення та контроль за цивільними.

Джерело: очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області.

На нині захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки.

Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок. На нових тимчасово окупованих росіянами територіях репресують та розганяють мирні протести пострілами".

Деталі: Гайдай повідомив, що російські окупанти здійснюють обстріли по всій території, яка досі контролюється українськими силами.

За його словами, найбільш гарячі точки зараз у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Кремінній і Гірській громаді. Окупанти обстрілюють і нищать цивільні об’єкти: дитячі садочки, школи, лікарні, газопроводах та електромережі.

На підконтрольній території Луганщини є мобільний зв’язок, але він працює з перебоями. Гайдай запевнив, що ремонтні бригади намагаються швидко лагодити комунікації, коли зв’язок зникає цілком.

Окупанти не погоджують маршрути гуманітарних вантажів та не допускають ремонтні бригади для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Через блокаду росіянами, за словами Гайдая, існують проблеми з гуманітарними вантажами, які влада намагається везти всіма видами транспорту. Головні пункти роздачі облаштували в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

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