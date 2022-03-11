Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области – глава области

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 23:23

Российские захватчики оккупировали около 70% территории Луганской области, где настраивают российское телевидение и контроль за гражданским населением.

Источник: глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области.

На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки.

Луганская область является одной из самых горячих точек. На новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами".

Детали: Гайдай сообщил, что российские оккупанты совершают обстрелы по всей территории, которая до сих пор контролируется украинскими силами.

По его словам, наиболее горячие точки сейчас в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном, Кременной и громаде Горского. Оккупанты обстреливают и уничтожают гражданские объекты: детские сады, школы, больницы, газопроводы и электросети.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На подконтрольной территории Луганщины есть мобильная связь, но она работает с перебоями. Гайдай заверил, что ремонтные бригады пытаются быстро чинить коммуникации, когда связь исчезает полностью.

Оккупанты не согласовывают маршруты гуманитарных грузов и не допускают ремонтные бригады для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Из-за блокады россиян, по словам Гайдая, существуют проблемы с гуманитарными грузами, которые власти пытаются везти всеми доступными видами транспорта. Главные пункты раздачи обустроили в Лисичанске и Северодонецке.

Предыстория:

  • На ночь 11 марта российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Рубежное, в результате чего произошел пожар в доме престарелых. От обстрелов пострадал также и Северодонецк.
  • 10 марта бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками не прекращались.
  • 7 марта жители захваченного россиянами Старобельска вышли на митинг. Они сняли российский триколор и подняли украинский сине-желтый флаг, а затем спели государственный гимн Украины.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Азов" показал видео охоты на танки РФ в Мариуполе

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

Все новости...
Луганская область
Неизвестные на Луганщине снимали видео для Путина – у них даже был сценарий
Ночь в регионах: в Барышевке попали в дома, в Рубежном горит дом престарелых
Пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области
Последние новости
22:22
Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен
22:18
Из Мариуполя в Запорожье за ​​день прибыло почти 6,5 тысяч человек – Верещук
22:12
фотоВ оккупированном Крыму задержан ветеран крымскотатарского движения
22:07
В среду ПВО Украины уничтожила 10 воздушных целей врага
21:54
видео"Азов" показал видео охоты на танки РФ в Мариуполе
21:52
Leroy Merlin, которая работает в РФ, отключила украинских сотрудников от корпсвязи
21:46
Пропавший в Каховке журналист нуждается в неотложной медпомощи – жена
21:45
ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине
21:44
видеоБайден назвал Путина военным преступником
21:43
Киевские школьники вернутся к обучению в ближайшее время – КГГА
Все новости...