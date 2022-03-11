Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области – глава области
Российские захватчики оккупировали около 70% территории Луганской области, где настраивают российское телевидение и контроль за гражданским населением.
Источник: глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области.
На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки.
Луганская область является одной из самых горячих точек. На новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами".
Детали: Гайдай сообщил, что российские оккупанты совершают обстрелы по всей территории, которая до сих пор контролируется украинскими силами.
По его словам, наиболее горячие точки сейчас в Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Рубежном, Кременной и громаде Горского. Оккупанты обстреливают и уничтожают гражданские объекты: детские сады, школы, больницы, газопроводы и электросети.
На подконтрольной территории Луганщины есть мобильная связь, но она работает с перебоями. Гайдай заверил, что ремонтные бригады пытаются быстро чинить коммуникации, когда связь исчезает полностью.
Оккупанты не согласовывают маршруты гуманитарных грузов и не допускают ремонтные бригады для восстановления поврежденной инфраструктуры.
Из-за блокады россиян, по словам Гайдая, существуют проблемы с гуманитарными грузами, которые власти пытаются везти всеми доступными видами транспорта. Главные пункты раздачи обустроили в Лисичанске и Северодонецке.
Предыстория:
- На ночь 11 марта российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Рубежное, в результате чего произошел пожар в доме престарелых. От обстрелов пострадал также и Северодонецк.
- 10 марта бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками не прекращались.
- 7 марта жители захваченного россиянами Старобельска вышли на митинг. Они сняли российский триколор и подняли украинский сине-желтый флаг, а затем спели государственный гимн Украины.