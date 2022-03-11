Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США наразі не бачать білоруських військ в Україні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 23:47
ДЖОН КІРБІ. ФОТО: GETTY IMAGES

США заявляють, що не побачили присутності військ Білорусі в Україні.

Джерело: речник Пентагона Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє ВВС

Пряма мова: "Ми не побачили жодних доказів того, що війська чи сили Білорусі перемістились всередину України".

"Ми не відстежуємо неминучого втручання білоруських сил. Але це не означає, що цього не може статися".

Що передувало: За даними українських військових та держслужбовців, Білорусь готувалася здійснити вторгнення до України о 21:00 11 березня.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: БілорусьСШАвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЖителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину

оновлено від 10:02Окупанти відпустили 6 співробітників і волонтерів, яких викрали з Бучанської міськрадию

ОПУ на заяви РФ по нейтралітету: Модель може бути лише "українською"

оновленоРосіяни ракетами влучили у телевежу в Вінниці

Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси

Росіяни намагались захопити ще одну АЕС, але їх відкинули – Енергоатом

Усі новини...
Білорусь
Журналісти помітили колону військової техніки в Білорусі в напрямку Бреста
У Лукашенка заявили, що Росія поставить до Білорусі сучасну військову техніку
Глава "Укрзалізниці" просить білоруських залізничників не везти техніку й війська до України
Останні новини
14:38
Виграємо війну і поїдемо в Крим: український школяр написав твір про свої плани на весну
14:37
відео ЗСУ показали, як знищили переправу росіян
14:36
Мер Скадовська записав відео. Каже, що нібито йому нічого не загрожує
14:34
У 17 тисячах українських компаній серед власників є громадяни Росії чи Білорусі
14:28
Кадиров не був в Україні: УП перевірила за телефоном глави Чечні
14:26
Свіжий звіт Генштабу: росіяни обстрілювали Одещину та бомбили свої позиції на Луганщині
14:20
Sotheby's і Christie's скасовують аукціони російського мистецтва
14:16
11-річний хлопчик, який сам перетнув кордон зі Словаччиною, возз’єднався з сім’єю
14:01
У Чехії зібрали вже понад 30 млн доларів на зброю для України
14:01
відео"Азов" закликав підтримати оточений Маріуполь: Як не зброєю, то словом
Усі новини...