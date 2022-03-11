Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США пока не видят белорусских войск в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 22:47
США пока не видят белорусских войск в Украине
ДЖОН КИРБИ. ФОТО: GETTY IMAGES

США заявляют, что не увидели присутствия войск Белоруссии в Украине.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, сообщает ВВС

Прямая речь: "Мы не увидели никаких доказательств того, что войска или силы Беларуси переместились внутрь Украины".

Реклама:

"Мы не отслеживаем неизбежного вмешательства белорусских сил. Но это не значит, что этого не может произойти".

Что предшествовало: По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовилась совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью. 

ВИДЕО ДНЯ

В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".

Темы: БеларусьСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Беларусь
Беларусь в сентябре проведет комплексные военные учения 
Лукашенко полетел к Путину
Европарламент призвал арестовать активы руководства Беларуси и передать Украине
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: