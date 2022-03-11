США пока не видят белорусских войск в Украине

США заявляют, что не увидели присутствия войск Белоруссии в Украине.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, сообщает ВВС

Прямая речь: "Мы не увидели никаких доказательств того, что войска или силы Беларуси переместились внутрь Украины".

"Мы не отслеживаем неизбежного вмешательства белорусских сил. Но это не значит, что этого не может произойти".

Что предшествовало: По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовилась совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в 14:30 11 марта российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома, залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли села вблизи госграницы Украины с Беларусью.

В Министерстве обороны Беларуси отреагировали, что осуществление ракетного удара по селам на пограничные Белоруссии и Украине является "фейком".