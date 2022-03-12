Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удары по Луцку, Днепру и Франковску: стало известно, чем били

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 03:38
Удары по Луцку, Днепру и Франковску: стало известно, чем били
Руины в Днепре. ФОТО: ГСЧС Украины

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на рассвете 11 марта вражеские войска из бомбардировщиков нанесли удары крылатыми ракетами по городам Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "О деятельности воздушной компоненты врага. Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

Реклама:

К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, которые совершили пуск не менее 10 крылатых ракет".

Что было ранее: 11 марта в Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы. Позже была подтверждена информация о четырех погибших и шести раненых в результате ударов по местному аэродрому.

В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала, сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛуцкДнепрИвано-Франковсквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Луцк
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
ГСЧС показала последствия российского ракетного удара по Луцку: 3 погибших
В Луцке россияне попали в промышленное предприятие, трое погибших
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: