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Удары по Луцку, Днепру и Франковску: стало известно, чем били

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 04:38
Руины в Днепре. ФОТО: ГСЧС Украины

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на рассвете 11 марта вражеские войска из бомбардировщиков нанесли удары крылатыми ракетами по городам Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "О деятельности воздушной компоненты врага. Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, которые совершили пуск не менее 10 крылатых ракет".

Что было ранее: 11 марта в Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы. Позже была подтверждена информация о четырех погибших и шести раненых в результате ударов по местному аэродрому.

В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала, сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Темы: ЛуцкДнепрИвано-Франковсквойна
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