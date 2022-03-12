У російських ЗМІ почали з'являтися новини про загиблих в Україні солдатів

У той час як українською владою підтверджено загибель понад 12 тисяч російських військових, у російських медіа почали з'являтися повідомлення про одиниці загиблих в Україні російських солдатів.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Видання "Кавказский узел" повідомляє про загибель трьох військових із Кубані в Україні.

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"Руслан Леонов із Привільного району, Євген Герасимов із Лабінського району та Антон Буркін із Павлівського району загинули в боях в Україні. З початку військової операції в Україні стало відомо про загибель не менше 11 уродженців Краснодарського краю", - йдеться у повідомленні.

Агентство "Башінформ" повідомляє про загибель такого собі Ніль Муслімова, який народився і жив в селі Ахунове. Це вже четвертий уродженець Башкортостану, який загинув, виконуючи свій військовий обов'язок, зазначено у повідомленні.

Видання RIA56 пише, що загиблого в Україні 28-річного оренбуржця поховали у рідному селищі Сборовському. При цьому зазначено, що "указом президента РФ Володимира Путіна за виявлений героїзм під час виконання бойового завдання під час спецоперації в Україні (так російська пропаганда називає війну проти України -ред) він нагороджений посмертно Орденом мужності".

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"Під час військової операції в Україні загинув уродженець Ішима (Тюменська область), рядовий Сагіндик Кудайбергенов", повідомляє голова національно-культурної автономії казахів Тюменської області Єсенгалій Ібраєв у російській соцмережі "ВКонтакте".

Вік та вид служби загиблого не уточнюються.

Що передувало: Міноборони Росії вперше визнало втрати серед російських військових в Україні 27 лютого (на четвертий день війни – ред.), не уточнивши числа вбитих. 2 березня офіційний представник міністерства повідомив, що у "спецоперації" загинули 498 російських військовослужбовців, ще 1597 отримали поранення, відтоді дані не оновлювалися.

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.