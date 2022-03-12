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В российских СМИ начали появляться новости о погибших в Украине солдатах

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 09:50
В российских СМИ начали появляться новости о погибших в Украине солдатах

В то время как украинскими властями подтверждена гибель более 12 тысяч российских военных, в российских медиа стали появляться сообщения о единицах погибших в Украине российских солдат.

Источник: российские СМИ

Детали: Издание "Кавказский узел" сообщает о гибели трех военных с Кубани на Украине

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"Руслан Леонов из Привольного района, Евгений Герасимов из Лабинского района и Антон Буркин из Павловского района погибли в боях на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 11 уроженцев Краснодарского края", - идет речь в сообщении.

Агентство "Башинформ" сообщает о гибели некоего Ниль Муслимова, который родился и жил в селе Ахуново. Это уже четвертый уроженец Башкортостана, погибший, выполняя свой воинский долг, указано в сообщении.

Издание RIA56 пишет, что погибшего в Украине 28-летнего оренбуржца похоронили в родном поселке Сборовском. При этом указано, что "указом президента РФ Владимира Путина за проявленный героизм во время исполнения боевого задания в ходе спецоперации на Украине (так российская пропаганда называет войну против Украины -ред) он награжден Орденом мужества посмертно".

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"В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Ишима (Тюменская область), рядовой Сагындык Кудайбергенов", сообщает председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев в российской соцсети "ВКонтакте".

Возраст и вид службы погибшего не уточняются.

Что предшествовало: Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля (на четвертый день войны –ред.), не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в "спецоперации" погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.

Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов". 

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

Темы: войнаРосcия
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