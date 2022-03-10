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Дружина повідомила про загибель екснардепа Дейдея

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 12:25
Євген Дейдей. Фото з Instagram

Колишній народний депутат від "Народного фронту" 34-річний Євген Дейдей загинув, повідомила його дружина Дарина.

Джерело: Дарина Дейдей в Instagram  

Пряма мова Дейдей: "Мій @evgenii_deidei я дуже люблю тебе. Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишуся твоєю дружиною".

 
скриншот з Instagram дейдей 

Деталі: Обставин смерті чоловіка Дейдей не повідомила.

Для довідки: Євген Дейдей народився у 1987 році м. Рені на Одещині. У 2004 році році брав участь в акціях протесту під час "Помаранчевої революції".  

У 2011 році був затриманий за розбійні напади. Свою вину він та інші співучасники визнали. У 2012 року був засуджений за розбійний напад до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна (з відстрочкою на три роки).

У 2014 році Дейдей став депутатом від "Народного фронту". І того ж року оскаржив вирок щодо розбою. Апеляція вирок скасувала і направила справу на новий розгляд.  

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У 2017 році Верховна Рада зняла з Дейдея депутатську недоторканність. На той час генпрокурор Юрій Луценко оголосив йому підозру у незаконному збагаченні, яке розслідували НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У лютому 2019 року цю статтю Кримінального кодексу скасував Конституційний суд. Але пізніше кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відновили.

У червні 2020 року повідомлялося, що Дейдей працює помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва. У вересні 2021 року він звільнився з цієї посади.

Теми: Українавійна
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