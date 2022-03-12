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За будь-яку бутафорську "ХНР" у Херсоні Росію мають карати санкціями – Кулеба

Мазуренко Альона Субота, 12 березня 2022, 19:46
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що окупанти хочуть спробувати провести у Херсоні бутафорський псевдо-референдум за "народну республіку" в Херсоні. За це Росія мають ще жорсткіше покарати санкціями. 

Джерело: Twitter Кулеби 

Пряма мова: "За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція.

Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною".

Що передувало: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів. 

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

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Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Передісторія: 

  • Після того, як українці в окупованих містах почали протестувати, російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, у їх планах – запровадити на захоплених територіях путінський поліцейський режим.
  • Разом із армією РФ в Україну прийшли російські силовики, представники міліції. Українські захисники припускають, що силовиків відправили в Україну для протистояння цивільному населенню та придушення протестів. 

Теми: ХерсонУкраїнасанкціїокупація
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