За любую бутафорскую "ХНР" в Херсоне Россию должны наказать санкциями – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что оккупанты хотят попытаться провести в Херсоне бутафорский псевдо-референдум за "народную республику" в Херсоне. За это Россию должны еще более жестко наказать санкциями.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь: "По методичке 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция.

Против РФ должны быть введены жесткие санкции при осуществлении этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной".

Что было ранее: Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

После того, как в Херсон временно зашли оккупанты в город и область регулярно проходят акции против оккупантов.

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

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