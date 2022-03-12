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На пункті перетину кордону з Польщею поставили лавочки та змонтували розетки

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 21:50
На пункті перетину кордону з Польщею поставили лавочки та змонтували розетки
Вимушені переселенці перетинають кордон у пункті "Краковець - Корчова" 26 лютого. Фото: getty images

На пункті "Краківець" облаштували критий коридор із розетками та лавками для тих, хто пішки перетинає кордон України з Польщею.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Дослівно: "З завтрашнього дня в пункті пропуску "Краківець" запрацює спеціальний "гуманітарний коридор" для комфортного перетину  кордону громадянами - облаштовано лавки, де люди матимуть можливість перепочити, а також встановлено розетки для заряджання гаджетів".

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Деталі: Через великі черги вимушених переселенців, які тікають з України до Польщі й перетинають кордон пішки, місцева влада спробувала передбачити комфортні умови очікування в черзі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 12 березня, прикордонники фіксували певний спад охочих перетнути західний кордон. За добу 11 березня польсько-український кордон перетнуло близько 49 тисяч українців.
  • Водночас, із початку нападу Росії 24 лютого, до України повернулись близько 215 тисяч громадян.
  • Польська влада попросила українців не залишатися в прикордонних воєводствах, бо можливості поселення та допомоги вимушеним переселенцям в них уже вичерпані.

Теми: ПольщакордонЛьвівщинагуманітарка
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