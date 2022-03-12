На пункті перетину кордону з Польщею поставили лавочки та змонтували розетки

На пункті "Краківець" облаштували критий коридор із розетками та лавками для тих, хто пішки перетинає кордон України з Польщею.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Дослівно: "З завтрашнього дня в пункті пропуску "Краківець" запрацює спеціальний "гуманітарний коридор" для комфортного перетину кордону громадянами - облаштовано лавки, де люди матимуть можливість перепочити, а також встановлено розетки для заряджання гаджетів".

Деталі: Через великі черги вимушених переселенців, які тікають з України до Польщі й перетинають кордон пішки, місцева влада спробувала передбачити комфортні умови очікування в черзі.

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