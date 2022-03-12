На пункті перетину кордону з Польщею поставили лавочки та змонтували розетки
Субота, 12 березня 2022, 21:50
На пункті "Краківець" облаштували критий коридор із розетками та лавками для тих, хто пішки перетинає кордон України з Польщею.
Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький
Дослівно: "З завтрашнього дня в пункті пропуску "Краківець" запрацює спеціальний "гуманітарний коридор" для комфортного перетину кордону громадянами - облаштовано лавки, де люди матимуть можливість перепочити, а також встановлено розетки для заряджання гаджетів".
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Деталі: Через великі черги вимушених переселенців, які тікають з України до Польщі й перетинають кордон пішки, місцева влада спробувала передбачити комфортні умови очікування в черзі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Станом на 12 березня, прикордонники фіксували певний спад охочих перетнути західний кордон. За добу 11 березня польсько-український кордон перетнуло близько 49 тисяч українців.
- Водночас, із початку нападу Росії 24 лютого, до України повернулись близько 215 тисяч громадян.
- Польська влада попросила українців не залишатися в прикордонних воєводствах, бо можливості поселення та допомоги вимушеним переселенцям в них уже вичерпані.