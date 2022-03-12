На пункте пересечения границы с Польшей поставили лавочки и смонтировали розетки

На пункте "Краковец" обустроили крытый коридор с розетками и скамейками для тех, кто пешком пересекает границу Украины с Польшей.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Дословно: "С завтрашнего дня в пункте пропуска "Краковец" заработает специальный "гуманитарный коридор" для комфортного пересечения границы гражданами - обустроены скамейки, где люди смогут отдохнуть, а также установлены розетки для зарядки гаджетов".

Детали: Из-за больших очередей вынужденных переселенцев, которые бегут из Украины в Польшу и пересекают границу пешком, местные власти попытались предусмотреть комфортные условия ожидания в очереди.

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