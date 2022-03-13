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Штаб з поводження з полоненими очолила Верещук

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 00:36

Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук очолила Координаційний штаб  з питань поводження  з військовополоненими.

Джерел: постанова уряду №257

Деталі: Також до Штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо: Днем раніше президент  Володимир  Зеленський сказав, що кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були  до війни, тому уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Теми: полоненівійнаКабінет міністрівВерещук
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