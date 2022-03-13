Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб по обращению с пленными возглавила Верещук

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 00:36

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Источник: постановление правительства №257

Детали: Также в Штаб вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя Офиса президента.

Напомним: Днем ранее президент Владимир Зеленский сказал, что количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были до войны, поэтому правительство создало Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: пленныевойнаКабинет министровВерещук
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоРФ говорит, что "максимально сблизили" позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

Зеленский предсказывает России возвращение в "лихие 90-е"

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Все новости...
пленные
Зеленский просит мир помочь освободить из плена мэра Мелитополя
Пленный российский летчик: Знал, что цель – жилые дома, но бомбы сбросил
В Сумской области полиция с жителями взяли в плен 29 русских оккупантов
Последние новости
20:21
Италия арестовала имущество российского олигарха Мордашова стоимостью 105 млн евро
20:20
Шмигаль: хотим создать самую быструю таможню в мире
20:09
Генштаб ВСУ: За провал на аэродроме Гостомель РФ хочет отстранить комбрига
20:01
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе продолжают доставать людей: есть тяжело раненные
20:00
Вражеская разведка над Одессой не удалась: дроны направились в ад
19:49
6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН
19:48
Оккупанты похитили секретаря горсовета Новой Каховки и пытают его
19:47
В Авдеевке под обстрелами погибли два человека, ранены трое – ОВА
19:45
Прикрыла младенца собой: в "Охматдете" рассказали, как мать спасла дочь от осколков
19:33
Уничтожены квартира или автомобиль: как компенсировать убытки после войны
Все новости...