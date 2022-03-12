Штаб по обращению с пленными возглавила Верещук

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Источник: постановление правительства №257

Детали: Также в Штаб вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя Офиса президента.

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Напомним: Днем ранее президент Владимир Зеленский сказал, что количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были до войны, поэтому правительство создало Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.