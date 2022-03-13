Кіму на день народження подарували міну та судочки з їжею

Очільнику Миколаївщини Віталію Кіму люди надіслали подарунки на день народження, зокрема знешкоджену міну з привітанням і судочки з їжею.

Джерело: telegram-канал Кіма

Пряма мова Кіма: "Усім дякую за привітання! Дуже приємна саме увага від вас!

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От лише, хтось надіслав з Одеси і сказав "судочок повернути", а адресу не вказав. Як я поверну?"

Деталі: Голова військової адміністрації запевнив, що українські підрозділи ЗСУ міцно тримають оборонні позиції в області, і наразі бої відбуваються не біля міста, а в області. Він пояснив, що не може розповідати деталі, аби не виповісти ненавмисне ворогу чутливу інформацію про бойові позиції та чисельність підрозділів ЗСУ

Кім сказав, що російські окупанти використовують тактику залякування населення, щоби досягти зламу в настроях і бойовому дусі, але він має певність, що цього не станеться.

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Пряма мова Кіма: "Вони навмисне це роблять – стріляють з боку Херсонської області "Смерчами", які по 70 км (сягають – ред.). Але ми не можем їх дістати, вони роблять це зумисне, щоби нас залякувати, закидувати, що от "усе пропало, небезпечно".

Ну, моя думка – інша. Сьогодні гуляв містом. Купу народу бачив, які ходять із песиками гуляють. Погода чарівна! От лише ці виродки бомблять і заважають жити добре, спокійно.

Ну ми з цим розберемось".

Деталі: Очільник Миколаївської ОВА розповів, що до нього приїжджали журналісти з фонду Олексія Навального та просили поради, що слід робити жителям Росії.

Кім порадив "почати вчитися боротися за своє життя і свободу", бо, за його словами, українці це вміють робити, а от росіянам треба вчитися.

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