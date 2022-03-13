Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киму на день рождения подарили мину и судочки с едой

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 19:49
Киму на день рождения подарили мину и судочки с едой

Главе Николаевской области Виталию Киму люди направили подарки на день рождения, в частности обезвреженную мину с написанными на ней поздравлением и лотки с едой.

Источник: telegram-канал Кима

Прямая речь Кима: "Всем спасибо за поздравления! Очень приятно именно внимание от вас!

Реклама:

Вот только кто-то прислал из Одессы и сказал "судочек вернуть", а адрес не указал. Как я верну?"

Детали: Глава военной администрации заверил, что украинские подразделения ВСУ крепко держат оборонные позиции в области, и сейчас бои проходят не возле города, а в районах области. Он объяснил, что не может рассказывать детали, чтобы не выложить случайно врагу засекреченную информацию о боевых позициях и численности подразделений ВСУ

Ким сказал, что русские оккупанты используют тактику устрашения населения, чтобы достичь перелома в настроениях гражданского населения и боевом духе, но он уверен, что этого не произойдет.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Кима: "Они умышленно это делают – стреляют со стороны Херсонской области "Смерчами", которые по 70 км (достигают – в ред.). Но мы не можем их достать, они делают это умышленно, чтобы нас запугивать, закидывать, что "вот все пропало, ай-яй, небезопасно".

Ну, мое мнение – другое. Сегодня гулял по городу. Кучу народа видел, кто-то ходят с собачками гуляют. Погода прекрасная Вот только эти ублюдки бомбят и мешают жить хорошо, спокойно.

Ну, мы с этим разберемся".

Детали: Глава Николаевской ОВА рассказал, что к нему приезжали журналисты из фонда Алексея Навального и просили совета, что следует делать жителям России.

Ким посоветовал "начать учиться бороться за свою жизнь и свободу", потому что, по его словам, украинцы это умеют делать, а вот россиянам нужно учиться.

Читайте также: "Е*шь их!" или Доброе утро, мы из Украины! − Виталий Ким

Предыстория:

  • Днем 13 марта вражеская авиация сбросила бомбу на школу в селе Зеленый Гай Николаевской области, где в укрытии скрывались люди.
  • В результате авиаударов российских оккупантов по Николаеву погибли 9 мирных жителей.
  • На ночь 12 марта оккупанты били из артиллерии по городу, из-за чего 8 человек получили ранения, и разрушены 167 домов.
  • Ким ранее 13 марта заявлял, что, судя по перехваченным разговорам оккупантов, российские захватчики боятся и уважают украинские Вооруженные Силы.

Темы: НиколаевНиколаевская областьобстрелсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: