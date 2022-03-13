Киму на день рождения подарили мину и судочки с едой

Главе Николаевской области Виталию Киму люди направили подарки на день рождения, в частности обезвреженную мину с написанными на ней поздравлением и лотки с едой.

Источник: telegram-канал Кима

Прямая речь Кима: "Всем спасибо за поздравления! Очень приятно именно внимание от вас!

Вот только кто-то прислал из Одессы и сказал "судочек вернуть", а адрес не указал. Как я верну?"

Детали: Глава военной администрации заверил, что украинские подразделения ВСУ крепко держат оборонные позиции в области, и сейчас бои проходят не возле города, а в районах области. Он объяснил, что не может рассказывать детали, чтобы не выложить случайно врагу засекреченную информацию о боевых позициях и численности подразделений ВСУ

Ким сказал, что русские оккупанты используют тактику устрашения населения, чтобы достичь перелома в настроениях гражданского населения и боевом духе, но он уверен, что этого не произойдет.

Прямая речь Кима: "Они умышленно это делают – стреляют со стороны Херсонской области "Смерчами", которые по 70 км (достигают – в ред.). Но мы не можем их достать, они делают это умышленно, чтобы нас запугивать, закидывать, что "вот все пропало, ай-яй, небезопасно".

Ну, мое мнение – другое. Сегодня гулял по городу. Кучу народа видел, кто-то ходят с собачками гуляют. Погода прекрасная Вот только эти ублюдки бомбят и мешают жить хорошо, спокойно.

Ну, мы с этим разберемся".

Детали: Глава Николаевской ОВА рассказал, что к нему приезжали журналисты из фонда Алексея Навального и просили совета, что следует делать жителям России.

Ким посоветовал "начать учиться бороться за свою жизнь и свободу", потому что, по его словам, украинцы это умеют делать, а вот россиянам нужно учиться.

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