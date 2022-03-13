На Луганщині організовують 14 березня масову евакуацію людей

Військова адміністрація Луганщини організовує 14 березня збір людей з різних населених пунктів на залізничній станції Новозолотарівка для евакуації.

Джерело: facebook-сторінка очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая

Пряма мова Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00).

В першу чергу жінки, діти та літні люди!!!

Евакуація розпочнеться при фактичному режимі тиші".

Деталі: У Луганській ВЦА оприлюднили місце та час збору для людей, де на них будуть чекати автобуси.

Далі їх повезуть до станції Новозолотарівка.

Зокрема, евакуація стосується мешканців Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Золотого, Гірського.

Із місцем та часом збору в кожному населеному пункті можна ознайомитися за посиланням.

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