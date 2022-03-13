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В Луганской области организовуют 14 марта массовую эвакуацию людей

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 22:24
В Луганской области организовуют 14 марта массовую эвакуацию людей
фото иллюстративное getty images

Военная администрация Луганской области организует 14 марта сбор людей из разных населенных пунктов на железнодорожной станции Новозолотаревка для эвакуации.

Источник: facebook-страница руководителя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами на железнодорожную станцию ​​Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).

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Эвакуация начнется при фактическом режиме тишины.".

Детали: В Луганской ВГА обнародовали место и время сбора для людей, где их будут ждать автобусе.

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Далее их повезут на станцию ​​Новозолотаревка.

В частности, эвакуация касается жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Золотого, Горского.

С местом и временем сбора по каждому населенному пункту можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория:

  • В течение 13 марта эвакуировать людей из Попасной, Счастья и Горского в Луганской области не удалось из-за того, что российские оккупанты продолжали совершать обстрелы маршрутов гуманитарных коридоров.
  • Русские захватчики ведут огонь по городам и селам Луганской области из тяжелой артиллерии, в том числе стреляли из танка в дом для пожилых людей.
  • Ночью на 13 марта оккупанты с самолетов сбросили фосфорные снаряды в Попасной, запрещенные Женевскими конвенциями.

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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