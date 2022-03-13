В Луганской области организовуют 14 марта массовую эвакуацию людей
Военная администрация Луганской области организует 14 марта сбор людей из разных населенных пунктов на железнодорожной станции Новозолотаревка для эвакуации.
Источник: facebook-страница руководителя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая
Прямая речь Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами на железнодорожную станцию Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00).
В первую очередь женщины, дети и пожилые люди!
Эвакуация начнется при фактическом режиме тишины.".
Детали: В Луганской ВГА обнародовали место и время сбора для людей, где их будут ждать автобусе.
Далее их повезут на станцию Новозолотаревка.
В частности, эвакуация касается жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Золотого, Горского.
С местом и временем сбора по каждому населенному пункту можно ознакомиться по ссылке.
Предыстория:
- В течение 13 марта эвакуировать людей из Попасной, Счастья и Горского в Луганской области не удалось из-за того, что российские оккупанты продолжали совершать обстрелы маршрутов гуманитарных коридоров.
- Русские захватчики ведут огонь по городам и селам Луганской области из тяжелой артиллерии, в том числе стреляли из танка в дом для пожилых людей.
- Ночью на 13 марта оккупанты с самолетов сбросили фосфорные снаряды в Попасной, запрещенные Женевскими конвенциями.