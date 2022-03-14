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Полонених росіян обміняють або залишать в Україні – Верещук

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 00:03

Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

Джерело: віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова штабу з питань поводження із військовополоненими Ірина Верещук, повідомляє пресслужба міністерства

Пряма мова: "Звісно, ми не варвари й не орда, якою є російська армія. Ми працюватимемо, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов’язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні".

Деталі: На думку Верещук, система міжнародного гуманітарного права та інституцій наразі потребує осучаснення і вдосконалення. Адже, приміром, відомі Женевські конвенції фактично із 1949 року не працюють.

За її словами, вже зараз у сфері поводження із військовополоненими в Україні впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

Верещук зазначила, що російська влада не надто опікується долею своїх загиблих військових, як і поранених – їх почасти не виносять з поля бою. Отже, у такій ситуації важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься тими своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами в Україні.

"Зараз діє система обміну військовополоненими, в яку залучений МКЧХ. На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, їх надсилають у Червоний Хрест. Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти", – сказала Верещук.

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Що передувало: Раніше в МВС заявляли, що полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.

Теми: полоненіВерещукобмін
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