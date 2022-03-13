Пленных россиян обменяют или оставят в Украине – Верещук

Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, председатель штаба по вопросам обращения с военнопленными Ирина Верещук, сообщает пресс-служба министерства

Прямая речь: "Конечно, мы не варвары и не орда, как российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом. И обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине".

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Детали: По мнению Верещук, система международного гуманитарного права и институтов сейчас нуждается в осовременивании и совершенствовании. Ведь известные Женевские конвенции фактически с 1949 года не работают.

По ее словам, уже сейчас в сфере обращения с военнопленными в Украине упорядочена необходимая нормативно-правовая база, разработан порядок действий, создан Координационный штаб и определены ответственные секретари.

Верещук отметила, что российские власти не слишком заботятся о судьбе своих погибших военных, как и раненых – их отчасти не выносят с поля боя. Следовательно, в такой ситуации сложно прогнозировать, насколько российская сторона будет интересоваться теми своими солдатами и офицерами, которые окажутся за решеткой в ​​Украине.

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"Сейчас действует система обмена военнопленными, в которую вовлечен МККК. На каждого из пленных заполняют специальные карточки, их присылают в Красный Крест. Я уже видела списки, и меня поражают годы рождения детей, которых РФ отправила на войну: 2002, 2003-й... Я шокирована. Ведь раньше говорили, что это профессиональная армия России, а воюют фактически дети", – сказала Верещук.