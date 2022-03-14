Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На захоплених територіях окупанти розміщують вогневі позиції у церквах – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 06:09
На захоплених територіях окупанти розміщують вогневі позиції у церквах – штаб
розбита техніка ворога, фото: Генштаб

Російські війська у тимчасово окупованих містах і селах розміщують озброєння і вогневі позиції у церквах.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки".

Реклама:

"Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

За попередню добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури.

У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи.

Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що за заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.

Теми: Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Збройні сили
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
Усі новини...
Реклама: