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На захоплених територіях окупанти розміщують вогневі позиції у церквах – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 14 березня 2022, 07:09
розбита техніка ворога, фото: Генштаб

Російські війська у тимчасово окупованих містах і селах розміщують озброєння і вогневі позиції у церквах.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки".

"Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

За попередню добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах".

Деталі: Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

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За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури.

У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи.

Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що за заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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