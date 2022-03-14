На захваченных территориях оккупанты размещают огневые позиции в церквях – штаб

Российские войска во временно оккупированных городах и селах размещают вооружение и огневые позиции в церквях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники".

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"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах".

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Детали: Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования.

По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры.

В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Кроме того, в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

В Генштабе также сообщают, что по заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.