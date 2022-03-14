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У Facebook більше не можна бажати смерті Путіну й Лукашенку 

Понеділок, 14 березня 2022, 15:46
У Facebook більше не можна бажати смерті Путіну й Лукашенку 
Плакат із путіним біля посольства РФ в Ізраїлі 26 лютого. фото: getty images

У Facebook змінюють правила й заборонять бажати смерті очільникам держав, зокрема російському президенту Володимиру Путіну і самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Джерело: Reuters з посиланням на лист співробітникам Meta Platforms, підписаний президентом відділу зовнішніх зв’язків Ніком Клеґом

Пряма мова Клеґа: "Ми звужуємо фокус, щоби прояснити в наших вказівках (для модераторів контенту – ред.), що ми не будемо заохочувати й терпіти заклики до насильства проти росіян загалом.

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Ми також не дозволяємо  заклики до вбивства голови держави. Тому, щоби усунути неоднозначність стосовного того, яке наше ставлення, ми звужуємо наші правила, щоби чітко прояснити, що ми не підтримуємо на наших платформах заклики до вбивства голови держави .

Це важкі рішення. Ситуація в Україні стрімко змінюється. Ми намагаємось думати про наслідки, і ми постійно переглядаємо наші правила з огляду на те, як розгортаються події

Деталі: Лист розіслали співробітникам на внутрішній платформі в неділю 13 березня.

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Представники Meta не відповіли на запит про коментар від Reuters.

У листі Клеґ додав, що нові зміни стосуються працівників, які займаються модеруванням і видаленням контенту, котрий порушує правила соцмережі. 

У компанії планують також надіслати вказані зміни до правил до незалежної ради з контролю. Цю раду утворили при компанії, щоби її члени могли розглядати складні випадки і зважували всі наслідки стосовно обмеження свободи думки і вираження в соцмережах, якими володіє компанія Meta.

Довідково: Зміни до правил стосуються і соцмережі Instagram, якою також володіє Meta Platforms.

Передісторія: 

  • 11 березня Reuters отримав доступ до внутрішніх документів компанії Meta, які свідчили, що в соцмережах дозволять користувачам у деяких країнах публікувати заклики до вбивства російських окупантів та Путіна.
  • У Кремлі відразу попередили Meta, що будуть вживати суворих заходів й припинить діяльність Інтернет-платформ, якими володіє компанія. У ніч проти 13 березня російська влада вимкнула росіянам доступ до Instagram через звернення російської генпрокуратури до Роскомнагляду.
  • 4 березня в Росії заблокували доступ до Facebook, бо там поширювали так звані "фейки про російську армію" – правдиву інформацію про військове вторгнення РФ до України та справжню кількість втрат окупаційних військ.

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