В Facebook больше нельзя желать смерти Путину и Лукашенко
В Facebook меняют правила и запретят желать смерти главам государств, в том числе российскому президенту Владимиру Путину и самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Источник: Reuters со ссылкой на письмо сотрудникам Meta Platforms, подписанное президентом отдела внешних связей Ником Клеггом
Прямая речь Клегга: "Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях (для модераторов контента – ред.), что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом.
Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Поэтому, чтобы устранить неоднозначность того, каково наше отношение, мы сужаем наши правила, чтобы четко прояснить, что мы не поддерживаем на наших платформах призывы к убийству главы государства .
Это трудные решения. Ситуация в Украине стремительно изменяется. Мы стараемся думать о последствиях, и мы постоянно пересматриваем наши правила с учетом того, как разворачиваются события".
Детали: Письмо разослали сотрудникам на внутренней платформе в воскресенье 13 марта.
Представители Meta не ответили на запрос о комментарии от Reuters.
В письме Клегг добавил, что новые изменения касаются работников, занимающихся модерацией и удалением контента, нарушающего правила соцсети.
В компании планируют также прислать указанные изменения в правила в независимый совет по контролю. Этот совет образовали при компании, чтобы его члены могли рассматривать сложные случаи и взвешивали все последствия ограничения свободы мнения в соцсетях, которыми владеет компания Meta.
Справка: Изменения к правилам относятся и к соцсети Instagram, которой также владеет Meta Platforms.
Предыстория:
- 11 марта Reuters получил доступ к внутренним документам компании Meta, которые свидетельствовали, что в соцсетях разрешат пользователям в некоторых странах публиковать призывы к убийству русских оккупантов и Путина.
- В Кремле сразу предупредили Meta, что будут принимать строгие меры и прекратят деятельность Интернет-платформ, которыми владеет компания. В ночь на 13 марта российские власти отключили россиянам доступ к Instagram после обращения российской генпрокуратуры в Роскомнадзор.
- 4 марта в России заблокировали доступ к Facebook, потому что там распространяли так называемые "фейки о российской армии" - правдивую информацию о военном вторжении РФ в Украину и истинное количество потерь оккупационных войск.