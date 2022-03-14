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В Facebook больше нельзя желать смерти Путину и Лукашенко

Понедельник, 14 марта 2022, 15:46
В Facebook больше нельзя желать смерти Путину и Лукашенко
Плакат с Путиным возле посольства РФ в Израиле 26 февраля. фото: getty images

В Facebook меняют правила и запретят желать смерти главам государств, в том числе российскому президенту Владимиру Путину и самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник: Reuters со ссылкой на письмо сотрудникам Meta Platforms, подписанное президентом отдела внешних связей Ником Клеггом

Прямая речь Клегга: "Мы сужаем фокус, чтобы прояснить в наших указаниях (для модераторов контента – ред.), что мы не будем поощрять и терпеть призывы к насилию против россиян в целом.

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Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Поэтому, чтобы устранить неоднозначность того, каково наше отношение, мы сужаем наши правила, чтобы четко прояснить, что мы не поддерживаем на наших платформах призывы к убийству главы государства .

Это трудные решения. Ситуация в Украине стремительно изменяется. Мы стараемся думать о последствиях, и мы постоянно пересматриваем наши правила с учетом того, как разворачиваются события".

Детали: Письмо разослали сотрудникам на внутренней платформе в воскресенье 13 марта.

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Представители Meta не ответили на запрос о комментарии от Reuters.

В письме Клегг добавил, что новые изменения касаются работников, занимающихся модерацией и удалением контента, нарушающего правила соцсети.

В компании планируют также прислать указанные изменения в правила в независимый совет по контролю. Этот совет образовали при компании, чтобы его члены могли рассматривать сложные случаи и взвешивали все последствия ограничения свободы мнения в соцсетях, которыми владеет компания Meta.

Справка: Изменения к правилам относятся и к соцсети Instagram, которой также владеет Meta Platforms.

Предыстория:

  • 11 марта Reuters получил доступ к внутренним документам компании Meta, которые свидетельствовали, что в соцсетях разрешат пользователям в некоторых странах публиковать призывы к убийству русских оккупантов и Путина.
  • В Кремле сразу предупредили Meta, что будут принимать строгие меры и прекратят деятельность Интернет-платформ, которыми владеет компания. В ночь на 13 марта российские власти отключили россиянам доступ к Instagram после обращения российской генпрокуратуры в Роскомнадзор.
  • 4 марта в России заблокировали доступ к Facebook, потому что там распространяли так называемые "фейки о российской армии" - правдивую информацию о военном вторжении РФ в Украину и истинное количество потерь оккупационных войск.

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