Окупанти не дали людям у Мелітополі вийти на мітинг – ЗМІ 

Російські окупанти оточили центральну площу Мелітополя й не дали мешканцям вийти на мітинг.

Джерело: очевидці в коментарі для "Громадське Радіо"

Деталі: Російські загарбники вишикувались на площі та не допускали людей на щоденний мітинг проти окупації.

Як стверджують очевидці, окупанти принижували та залякували людей.

Двох активістів викрали та відвезли в невідомому напрямку.

Передісторія: