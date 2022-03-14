Окупанти не дали людям у Мелітополі вийти на мітинг – ЗМІ
Понеділок, 14 березня 2022, 17:41
Російські окупанти оточили центральну площу Мелітополя й не дали мешканцям вийти на мітинг.
Джерело: очевидці в коментарі для "Громадське Радіо"
Деталі: Російські загарбники вишикувались на площі та не допускали людей на щоденний мітинг проти окупації.
Як стверджують очевидці, окупанти принижували та залякували людей.
Двох активістів викрали та відвезли в невідомому напрямку.
Передісторія:
- У Мелітополі щодня відбуваються мітинги мешканців проти російської окупації.
- 13 березня автівки окупантів із гучномовцями роз’їжджали містом та транслювали повідомлення із забороною громадських зібрань. Мешканці на дорогах нагадали окупантам про відомий маршрут руху.
- 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
- 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову.
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