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Окупанти не дали людям у Мелітополі вийти на мітинг – ЗМІ 

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 16:41
Окупанти не дали людям у Мелітополі вийти на мітинг – ЗМІ 
Фото ілюстративне getty images

Російські окупанти оточили центральну площу Мелітополя й не дали мешканцям вийти на мітинг. 

Джерело: очевидці в коментарі для "Громадське Радіо"

Деталі: Російські загарбники вишикувались на площі та не допускали людей на щоденний мітинг проти окупації.

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Як стверджують очевидці, окупанти принижували та залякували людей.

Двох активістів викрали та відвезли в невідомому напрямку.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Мелітополі щодня відбуваються мітинги мешканців проти російської окупації.
  • 13 березня автівки окупантів із гучномовцями роз’їжджали містом та транслювали повідомлення із забороною громадських зібрань. Мешканці на дорогах нагадали окупантам про відомий маршрут руху. 
  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 12 березня на мітингу мирних мешканців проти викрадення мера, російські окупанти викрали координаторку протестних акцій Ольгу Гайсумову.

Теми: МелітопольмітингиРосіяокупація
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