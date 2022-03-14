Оккупанты не дали людям в Мелитополе выйти на митинг – СМИ

Русские оккупанты окружили центральную площадь Мелитополя и не дали жителям возможности выйти на митинг.

Источник: очевидцы в комментарии для "Громадське Радіо"

Детали: Российские захватчики выстроились на площади и не допустили людей на ежедневный митинг против оккупации.

Реклама:

Как утверждают очевидцы, оккупанты унижали и запугивали людей.

Двое активистов были похищены и увезены в неизвестном направлении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ