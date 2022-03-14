Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты не дали людям в Мелитополе выйти на митинг – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 17:41
Фото иллюстративное getty images

Русские оккупанты окружили центральную площадь Мелитополя и не дали жителям возможности выйти на митинг.

Источник: очевидцы в комментарии для "Громадське Радіо"

Детали: Российские захватчики выстроились на площади и не допустили людей на ежедневный митинг против оккупации.

Как утверждают очевидцы, оккупанты унижали и запугивали людей.

Двое активистов были похищены и увезены в неизвестном направлении.

Предыстория:

  • В Мелитополе ежедневно проходят митинги жителей против российской оккупации.
  • 13 марта автомобили оккупантов с громкоговорителями разъезжали по городу и транслировали сообщения с запретом общественных собраний. Жители на дорогах напомнили захватчикам об известном маршруте движения.
  • 11 марта русские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
  • 12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, русские военные похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МелитопольмитингиРосcияоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

США "прощупывают", не отдаст ли Турция Украине системы ПВО С-400

ФОТОСпутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

СМИ: Беларусские военные и техника стали отмечаться красным

Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

Все новости...
Мелитополь
"Терроризм нельзя терпеть": Мэры США требуют освободить мелитопольского городского голову
В Мелитополе продолжается террор: оккупанты похитили главу райсовета
Горсовет Мелитополя называет и.о мэра от оккупантов государственной изменницей
Последние новости
04:45
Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну в Украине
04:20
В Венгрии призвали запретить в ЕС пропагандистский канал RTR Planeta
03:45
Австралия запретила продавать России глинозем и алюминиевую руду
03:12
"Восхищаюсь им": Джонсон предлагал Зеленскому эвакуироваться в Британию, но он отказался
02:42
"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский
02:39
Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других
02:30
Зеленский: Чернобаевка войдет в историю войн
02:29
Мы вас найдем и накажем – глава Сумщины корректировщикам вражеского огня
02:15
На Запорожье россияне остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя
02:13
США "прощупывают", не отдаст ли Турция Украине системы ПВО С-400
Все новости...