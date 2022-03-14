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Оккупанты не дали людям в Мелитополе выйти на митинг – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 16:41
Оккупанты не дали людям в Мелитополе выйти на митинг – СМИ
Фото иллюстративное getty images

Русские оккупанты окружили центральную площадь Мелитополя и не дали жителям возможности выйти на митинг.

Источник: очевидцы в комментарии для "Громадське Радіо"

Детали: Российские захватчики выстроились на площади и не допустили людей на ежедневный митинг против оккупации.

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Как утверждают очевидцы, оккупанты унижали и запугивали людей.

Двое активистов были похищены и увезены в неизвестном направлении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Мелитополе ежедневно проходят митинги жителей против российской оккупации.
  • 13 марта автомобили оккупантов с громкоговорителями разъезжали по городу и транслировали сообщения с запретом общественных собраний. Жители на дорогах напомнили захватчикам об известном маршруте движения.
  • 11 марта русские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
  • 12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, русские военные похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову.

Темы: МелитопольмитингиРосcияоккупация
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