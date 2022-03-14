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Мариуполь: россияне для видимости коридора выпустили 160 частных авто – Верещук

Роман КравецПонедельник, 14 марта 2022, 16:57

Россияне пропустили 160 частных автомобилей из Мариуполя, которые доехали в Бердянск. 

Источник: Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии УП

Прямая речь: "Пропустили 160 частных авто, чтобы создать видимость коридора, они приехали сейчас в Бердянск, но это ни о чем, потому что там 300 тысяч человек, а 160 авто – это максимум 600-700 человек".

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"У нас большие грузовики и 24 автобуса. Мы требуем позволить на своих авто ехать в колонне, как это было в Сумах и Киевской области.

Это наше безусловное требование – мы не будем говорить ни о каких других вопросах, пока они не разблокируют Мариуполь".

Подробности: Министр напомнила, что груз и автобусы для жителей Мариуполя уже два дня стоят в Бердянске.

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Прямая речь: "Их не пропускают, никакого гуманитарного груза не поступает. Россия снова цинично лжет об открытии коридора".

Что было раньше: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее сообщил о начале работы гуманитарного коридора из города.

В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммопомощи и не допускают эвакуации.

Городской совет сообщил 13 марта, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.

Темы: ВерещукМариуполь
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